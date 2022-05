Bus kollidierte mit Fahrradkurier: 5 Verletzte

Ein achtloser Essenszusteller auf zwei Rädern löste am Freitagnachmittag in Graz einen folgenschweren Verkehrsunfall aus: Der Fahrradkurier missachtete den Vorrang und fuhr ohne anzuhalten in eine Kreuzung ein. Ein Linienbus erfasste den Radler, er wurde leicht verletzt. Unter den Fahrgästen im Bus wurden neben dem Lenker ausgerechnet eine Schwangere sowie drei kleine Kinder verletzt.