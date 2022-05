Autolenker prallte gegen Tunnelportal - tot!

Das Drama nahm etwa um 1 Uhr in der Nacht seinen Lauf, als der im Bezirk Murau lebende Rumäne auf der Friesacher Straße B317 von Scheifling kommend in Richtung Judenburg unterwegs war. Es regnete zu dieser Zeit in Strömen und laut Polizei dürfte der 28-Jährige nach dem Ortsgebiet von Scheifling stark beschleunigt haben.