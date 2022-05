Bis zu 40 Verletzte nach Unwettern in Paderborn

Zuerst trafen die Unwetter vor allem den Raum Paderborn in Nordrhein-Westfalen. „Im Zuge eines Gewitters hat eine Windhose am Freitagnachmittag eine Schneise der Verwüstung von West nach Ost mitten durch Paderborn in Richtung der östlichen Stadtteile gezogen“, sagte die Polizei am frühen Abend. Dabei wurden bis zu 40 Menschen verletzt, zehn davon schwer. Laut den Beamten und Beamtinnen wurden Dächer von Hallen gerissen, Bleche, Dämmung und andere Materialien seien kilometerweit geflogen. Die Bahnstrecke Paderborn-Altenbeken musste wegen Ästen und Bäumen auf den Gleisen gesperrt werden, Züge werden umgeleitet. Der Schaden soll mehrere Millionen Euro betragen.