Tiroler Feuerwehren rückten hunderte Male aus

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstagabend ab. Zahlreiche Florianijünger rückten nach dutzenden Meldungen über überflutete Keller oder Garagen aus. So etwa auch in Wenns, wo die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr Wasser aus einem Haus pumpte. Zudem wurden Vermurungen auf der Gemeindestraße im Ortsteil Langenau und Brennwald und eine starke Verklausung bei der Pitztallandesstraße gemeldet. „Mit unserem Gemeindetraktor konnte auch dieser Einsatz nach rund einer halben Stunde erfolgreich beendet werden“, schildert die FF Wenns.