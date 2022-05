Unterstützung für junge Mutter nach Unglück

Zumindest ihr Sohn bekomme das Ganze nicht so sehr mit, wie sie selbst. „Aber er merkt, dass der Papa nicht mehr da ist“, so die 22-Jährige. Das Paar war seit drei Jahren zusammen, seit einem Jahr war es verheiratet. In zwei Jahren hätte die kirchliche Hochzeit stattfinden sollen. Heuer wollten sie als Familie gemeinsam auf Urlaub fahren. Auch ein Haus mit Garten hat das Paar gebaut.