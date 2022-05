Auffälligkeiten bei Jury-Voting von ESC-Halbfinale

Die Veranstalter des Eurovision Song Contest (ESC) haben nach dem Grand Prix in Turin Unregelmäßigkeiten bei einer Abstimmung festgestellt. Betroffen sei das zweite Halbfinale, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Freitag mitteilte. Die Aussagen der Veranstalter deuten darauf hin, dass die Jurys einiger Teilnehmer-Länder sich gegenseitig Punkte zugeschanzt haben könnten. Österreich ist von den Unregelmäßigkeiten nicht betroffen, da es am ersten Halbfinale teilgenommen hatte.