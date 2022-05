Natters: Lkw kippte auf eine Betonleitwand

Fahrer schwer verletzt, A13 gesperrt

Der Lenker wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht. Durch den Unfall musste die A13 an dieser Stelle bis etwa 3 Uhr vollständig gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei dürften die Reparaturarbeiten an den Leiteinrichtungen noch bis zum frühen Vormittag dauern.