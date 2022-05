Putins Ziel die Errichtung der „russischen Welt“?

Russische Minderheiten wie in der Ostukraine, deren vermeintlicher Schutz ja eine der Begründungen Putins für den Einmarsch in der Ukraine war, gibt es in Osteuropa auch anderswo: In der von Moldawien abgespaltenen Region Transnistrien etwa, oder im Baltikum. Wieweit auch diese Gebiete in Putins Pläne eine Rolle spielen, ist derzeit freilich nicht bekannt.