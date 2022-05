Selenskyj bereitet Ukrainer auf längeren Krieg vor

In diesen Zusammenhang stellte der Präsident der Ukraine auch die verkündete Verlängerung des Kriegsrechts und der allgemeinen Mobilmachung um weitere 90 Tage bis zum 23. August. „Unsere Armee und alle, die den Staat verteidigen, müssen über alle rechtlichen Mittel verfügen, um in Ruhe zu agieren“, so Selenskyj.