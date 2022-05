Ukraine: Russland soll für Umweltschäden bezahlen

Die Ukraine will wegen der durch den russischen Einmarsch verursachten Umweltschäden vor internationalen Gerichten Schadenersatz fordern. Kiew hat den Angaben nach bisher 1500 Fälle von Zerstörung von Ökosystemen oder Verseuchung von Land registriert. Die Ukraine habe allein in der Sperrzone von Tschernobyl finanzielle Verluste in Höhe von etwa 80 Millionen Euro erlitten.