Viele Patienten: Zahnarzt sucht neue Mitarbeiter

Mit der medizinischen Versorgung auf dem Land hat es schon einmal besser ausgesehen. Während in vielen Orten bekanntlich Ordinationen zusperren oder lediglich für Privatpatienten geöffnet haben, hat man in Oberndorf an der Melk jetzt gut lachen. Mit Dr. Lukas Crepaz hat sich hier ein neuer Facharzt niedergelassen. Zuvor war das Mit Haus zwei Monate leer gestanden, nachdem sich der Gemeindezahnarzt zur Ruhe gesetzt hatte.