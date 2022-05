Strache und Gudenus: Um Kopf und Kragen

Aber wahrscheinlich spielt es eh keine Rolle mehr, wenn man Kopf und Kragen einmal verloren hat, wenn der Ruf einmal total beim Teufel ist, was man dann noch sagt. Wäre ein klitzekleines Mindestmaß an Außensicht vorhanden, dann müssten sich die beiden Herren dauerhaft verkriechen. Doch Strache ist sich nicht einmal zu blöd für eine Reise an jenen Ort, an dem er seinen Ruf endgültig verspielt hat. Und er setzt sich gemeinsam mit seinem Spießgesellen, den er nach der Veröffentlichung ins Eck der Mitverschwörer gegen ihn gestellt hatte, ins TV-Studio. Wo die beiden, als wäre nie etwas geschehen, in übelster, bekannter FP-Manier gemeinsam gegen alles herziehen - nur nie gegen sich selbst.