Bahnunterführung in Klagenfurt wird endlich gebaut

Eine schon lange diskutierte Bahnunterführung soll ab dem ersten Quartal 2023 umgesetzt werden. „Das Projekt in der Waidmannsdorfer Straße in der Nähe vom Unfallkrankenhaus wird endlich in Angriff genommen, die Finanzierung ist geklärt. Im nächsten Stadtsenat soll das Projekt beschlossen werden“, so Finanzreferent Philipp Liesnig. „Seit 2019 wird darüber gesprochen, lange wurde an der Finanzierung gefeilt, jetzt ist alles klar.“