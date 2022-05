Knalleffekt! Bachler ist daheim nur Zuschauer

Ausgerechnet beim Heimrennen am Red Bull Ring in Spielberg muss Klaus Bachler zusehen, wie die Boliden des ADAC GT Masters ihre Runden drehen. „Es steht mir nicht zu, hier über Details zu sprechen. Fakt ist, dass es teamintern Probleme gibt, ich Fahrer von Porsche und Herberth Motorsport bin“, erklärt der 30-Jährige und führt aus: „Und da Herberth Motorsport nicht am Start ist, bin ich es auch nicht. Es tut mir im Herzen weh.“