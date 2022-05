Neues Spiel der „Mutant Year Zero“-Macher enthüllt

Mit „Miasma Chronicles“ haben Publisher 505 Games und der schwedische Entwickler The Bearded Ladies („Mutant Year Zero: Road to Eden“) ein neues Taktik-Adventure angekündigt, in dem sich ein ungleiches Brüder-Paar auf eine abenteuerliche Reise durch apokalyptisches Ödland begibt. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer und erste Screenshots.