Millionenausbau für Sonnenkraft in Liebenfels

90 Mitarbeiter haben bei Energetica auch in den düsteren Monaten der Insolvenz ausgeharrt - und können nun aufatmen. Das Unternehmen ist gerettet. Und die neuen Eigentümer haben viel vor, wie Martin Hürschel von IRMA erklärt: „Wir planen einen großen Ausbau des Standorts. Energetica hat ein Weltklasse-Produkt entwickelt, jetzt gilt es, dieses weiterzuführen und in größerem Stil zu produzieren.“ So sollen neue Hallen entstehen, in denen die Kärntner Photovoltaik-Module dann rund um die Uhr vom Band laufen können. Weit mehr als 50 Millionen Euro werden in den ersten Neustart investiert.