Leni Klum: „Würde definitiv gegen Mama gewinnen“

Leni freut sich auf Zusammenarbeit mit Mama Heidi

„Seit meiner Kindheit verfolge ich ,GNTM‘. Ich liebe die Sendung und liebe es, mit meiner Mutter zusammen am ,GNTM‘-Set zu sein“, plauderte Leni weiter aus. „Wenn wir zusammenarbeiten, haben wir die beste Zeit. Und obwohl es schwierig war, so viele Entscheidungen in so kurzer Zeit zu treffen, waren wir uns am Ende beide einig. Das ist das, was zählt. Denn es ging in dieser Woche um den Einzug ins Finale von ,GNTM‘.“