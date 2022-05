NATO-Erweiterung: Erdogans Muskelspiele

Tatsächlich hat das Muskelspiel des türkischen Präsidenten wohl auch innenpolitische Gründe: Die Inflation in der Türkei liegt offiziell bei fast 70 Prozent, tatsächlich ist sie wohl mehr als doppelt so hoch. Das Leben wird für viele unleistbar. Und kommendes Jahr stehen Präsidentschaftswahlen an. Die Opposition steht bereits in den Startlöchern. Da hat es sich bewährt, zur Ablenkung nach außen Muskeln zu zeigen. Und die NATO ist bei den Türken unbeliebt.