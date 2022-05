Arbeiter von gerissenem Seil verletzt

Ein Bauarbeiter wollte am Dienstagvormittag ein Seil durch ein Rohr unter der Pass Thurn Bundesstraße in Mittersill ziehen. Dieses war an einem Seil befestigt und wurde von einem Bagger gezogen als es plötzlich riss. Das Seil traf den 33-jährigen Mann am Unterschenkel und verletzte ihn. Wie schwer die Verletzung ist, ist nicht bekannt.