Queen vergnügt und verjüngt bei Pferdeshow

70 Flugzeuge über dem Buckingham-Palast

So im Juni 70 Flugzeuge und Helikopter der Streitkräfte über den Buckingham-Palast fliegen. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. Der Überflug bildet den Höhepunkt der als „Trooping the Colour“ bekannten jährlichen Militärparade zum Geburtstag der inzwischen 96 Jahre alten Monarchin.