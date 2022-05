Pensionistin nach Sturz in Schlucht gerettet

Mit zwei Verletzten endete eine Familienwanderung in den Ötschergräben im Bezirk Lilienfeld. Besonders dramatisch war die Situation einer rund 70-jährigen Pensionistin. Die Frau war Samstagmittag im Bereich des Lassingfalls auf unwegsamen Gelände in die Tiefe gestürzt. Die Bergrettung war zwar bereits alarmiert, doch drei Angehörige wollten dennoch sofort hinterher und die Wanderin retten. Aber das klappte nicht – ganz im Gegenteil: Einer der Männer verletzte sich dabei selbst an der Schulter und benötigte seinerseits in der Schlucht fremde Hilfe.