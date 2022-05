Kantersieg im Hit als nächster Schritt zum Titel

Die Gäste aus Tenneck erwischten zwar den besseren Start, hatten in der ersten halben Stunde die Oberhand. Die Lienbacher-Elf verpasste es jedoch in Führung zu gehen. „Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie hinten“, lautet eine Fußball-Wahrheit, die sicher wieder einmal in Realität ummünzte. Der 20-jährige Tobias Hutter versenkte einen Freistoß zur Führung direkt, ehe Linksaußen Philipp Herzog auf 2:0 für Maria Alm erhöhte.