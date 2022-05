Israel, Palästina: Redet endlich miteinander!

Die Politik in Israel/Palästina setzt keine positiven Zeichen, denen das Volk in den besetzten Gebieten folgen kann, sondern sie gießt höchsten Öl ins Feuer. Derart allein gelassen, haben Verführer bei den Jungen ein leichtes Spiel. Terrorchefs machen ihnen falsche Hoffnungen auf ein Lebensziel, welches in der Unabhängigkeitserklärung der USA „Streben nach Glück“ benannt ist.