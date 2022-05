Pferdewette in Wels: Aus 20 Cent mach’ 7777 Euro

Auch der Trabrenntag am 14. Mai in Wels-Rosenau ist dank Wettanbietern ein weltweites Live-Ereignis - doch auch vor Ort winken zumindest in der Theorie mehr als satte Gewinne. Zumal der Eintritt frei ist - und der Mindesteinsatz für die Wetten lediglich 20 Cent beträgt...