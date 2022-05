Was lange währte: Check-in-Gebühr erstattet

VKI um Unterstützung gebeten

In dem Fall haben wir die Kollegen des Europäischen Verbraucherzentrums, das zum VKI gehört, um Unterstützung gebeten. Ende April erreichte uns nun die Erfolgsmeldung. Jurist Reinhold Schranz dazu: „Der Fall konnte gelöst werden, die Check-in-Gebühr wurde dem Leser refundiert.“ Was lange währte, wurde also endlich doch noch gut.