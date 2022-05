Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Tirol

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Tiroler Pitztal: In St. Leonhard krachte ein 50-jähriger Pkw-Lenker im Zuge eines Überholvorgangs frontal in ein entgegenkommendes Auto. Er und der Lenker des zweiten Fahrzeuges wurden dabei verletzt und mussten mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden.