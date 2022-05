Nahversorger liefert mit dem Elektro-Lastenfahrrad

Platte Sprüche des Lebensmittelhandels sind ADEG-Kaufmann Johannes Binder zu wenig. Er setzt seit Jahren Initiativen: So startete er 2019 ein Sonnenstrom-Projekt, bereits seit 2020 liefert die Fotovoltaikanlage auf dem Markt in der Tullner Straße Energie. Schon 2002 wurde dieser eröffnet und erweitert die Filiale in der Hauptstraße von St. Andrä-Wördern.