William bei emotionalem Auftritt den Tränen nahe

Emotionale Rede von Prinz William

Bei seiner Rede am Glade-of-Night-Mahnmal war William den Tränen nahe. „Ich erinnere mich nur zu gut an den Schock und die Trauer in den Gesichtern der Menschen, die ich bei meinem Besuch in Manchester in den Tagen nach der Gräueltat getroffen habe“, erklärte der 39-Jährige.