So haben Sie gefüllte Paprika noch nie gegessen!

Gefüllte Paprika im Lasagne-Style

Zutaten: 3 große rote Paprika, 200g Lasagneplatten, 450g TK Blattspinat, 20g getrocknete Tomaten (gehackt).

Bechamel: 300g Cashewkerne, 80g neutrales Pflanzenöl, 4 TL Salz, 1 Prise Muskatnuss gerieben, 30g Mehl, 2 EL Misopaste.

Zubereitung: Paprika waschen und den Deckel herausschneiden. Den Abschnitt klein würfeln und die inneren Seitenwände der Paprika sauber herausschneiden. Die Lasagneblätter in Salzwasser kochen, bis sie etwas weich und formbar sind - aber nicht zu weich. Kalt abschrecken und in Stücke schneiden oder ausstechen, damit sie genau in die Paprika passen. Für die vegane Bechamel-Sauce 350ml Wasser aufkochen und das gemeinsam mit mit den Cashewkernen, Öl, Muskatnuss, Mehl und Misopaste fein mixen. Spinat kurz in kochendem Wasser blanchieren und mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Die Paprika zuerst mit etwas Spinat, dann mit etwas getrockneten Tomaten, Paprikawürfel und einer Schicht Bechamel befüllen. Darauf kommt dann eine Lasagne-Nudelplatte. Weiter schichten, bis die Paprika gefüllt sind. Im Ofen bei 180°C Umluft in einer ofenfesten Form ca. 35-45 Minuten lang backen. Mit Pinienkernen, Rucola und Basilikum dekorieren und servieren.