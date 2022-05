Gegen das Formatradio: Der Sound für die Straße

Für mich als Musikfan und -journalist ein seltenes, aber umso schöneres Erlebnis: in meinem Taxi wird auf das Formatradio verzichtet und über den Mainstream-Tellerrand gedacht. Schon nach wenigen Sekunden kommen mir die Klänge aus dem Äther vertraut vor und ich frage zur Sicherheit nach, ob das wirklich die Arctic Monkeys wären. Mein Fahrer Aleksandar nickt bestätigend und reicht mir die CD-Hülle des ungeschlagenen Debütalbums „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not“ nach hinten. Die Band gehöre nicht zu seinen allergrößten Favoriten, aber er schätze die Ehrlichkeit und Authentizität, die Sänger Alex Turner in seinen frühen Songs transportieren würde. Ein verstohlener Blick meinerseits in die Seitentaschen seines Mercedes bestätigt mir, dass beim Mittvierziger eine Leidenschaft für gute Klänge vorhanden ist.