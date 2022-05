Aus vor Saisonende? Liga zittert mit dem Wacker

Konkurs-Anmeldung steht bevor

Wie wahrscheinlich ist das vorzeitige Aus? TFV-Präsident Sepp Geisler, vormals Richter, hat Klubboss Kevin Radi im großen Politiker-Meeting erklärt, dass er bei Zahlungsunfähigkeit nach 60 Tagen verpflichtet sei, die Insolvenz anzumelden - andernfalls mache er sich einer Insolvenzverschleppung schuldig. Radi kündigte an, am kommenden Freitag (13.5., Spiel bei St. Pölten) den Schritt zum Gericht (wegen GmbH) machen zu wollen. Neun Tage später würde der Saisonschluss am Tivoli gegen Dornbirn anstehen. De facto wird die gerichtliche Insolvenz-Entscheidung aber wohl länger brauchen.