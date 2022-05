Beschlossene Sache: Abstieg vom FC Wacker fix!

Am Verein hängen etwa die Amateure samt Nachwuchsabteilung und das Frauen-Team. Diese will die Tiroler Politik laut Eigenaussage „nicht im Regen stehen lassen“, allerdings fehlte ihr für die Auszahlung von Subventionen zuletzt „Transparenz seitens des Vereins“. Durch die Rettung des Vereins wäre ein Neustart (des Amateurteams) nur eine Liga tiefer in der Regionalliga möglich, bei Insolvenz ist ein Start - ganz unten - in der 2. Klasse unausweichlich.