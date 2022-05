Superadler geht bei Salzburg Marathon an den Start

Der Höhepunkt steigt am Sonntag. Läufer aus Kenia oder Äthiopien werden beim Marathon aber nicht am Start sein. „Wir haben im Bereich der Spitzenathleten eingespart“, erklärt Langer. Vielmehr liegt der Fokus auf der Breite und der Staatsmeisterschaft. In diesem Bewerb visiert etwa die Steirerin Eva Wutti das EM-Limit von 2:32 Stunden an. Überraschend: Laut Langer haben sich mit knapp über 1000 Personen für die Königsdisziplin angemeldet – mehr Läufer als 2019. In der Vierer-Staffel über die 42,195 Kilometer werden zwei bekannte Gesichter zu sehen sein. Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl und Lauf-Aushängeschild Peter Herzog treten gemeinsam im Team an.