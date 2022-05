Forstarbeiter von Ast getroffen und verletzt

Ein 24-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien bediente am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einer Waldparzelle bei Maria Luggau mittels Fernbedienung den Laufwagen einer Forstseilbahn. Beim Ausziehen eines ca. 16 Meter langen Baumstammes schnellte von einem anderen Baumstamm ein Ast in die Höhe und traf den 24-jährigen am linken Arm.