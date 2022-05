Flohsamen - und der Darm bedankt sich

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) in London hat Flohsamenschalen im Mai 2013 die Sicherheit und Wirksamkeit bei chronischer Verstopfung und als Stuhlaufweicher in Form eines „Community Herbal Monograph“ bescheinigt. Und auch in der Küche kann man Flohsamen als Bindemittel beim glutenfreien Backen verwenden. Viel Spaß beim Experimentieren!