Zwiebel: Desinfiziert, entgiftet, senkt Blutdruck

Statt Nasenspray bei erkältungsbedingten Atembeschwerden

Da hilft zum Beispiel ein Zwiebelwickel. Zum Zwiebelwickel nimmt man zwei Stück Zwiebeln, hackt die Knollen sehr fein und wickelt sie in ein Tuch. Dann einfach an die betroffene Stelle geben und eine Bettflasche drauflegen. Lassen Sie einfach die Dämpfe wirken! Achtung: Eine verstopfte Nase kann man nicht mit anderen Atembeschwerden vergleichen. Bei Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit empfehlen wir Ihnen sofort sich an einen Arzt zu wenden.