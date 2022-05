Camping in Tirol ist zwar teuer, aber sehr beliebt

In der Schweiz sind die Preise am teuersten

Unser Land ist eines der teureren Pflaster für Campingurlauber. Mit durchschnittlich 31,92 Euro für eine Übernachtung mit zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe reiht sich Österreich im europaweiten Ranking auf Platz fünf ein. Am teuersten campt man um 37,22 Euro in der Schweiz, am günstigsten kommt man in Albanien weg (12,85 Euro).