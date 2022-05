Alles für eine Kärntner Flughafen-Lösung

Opfer, Details und die Öffentlichkeit

Der Flughafen und dessen Mitarbeiter dürften nicht die Opfer sein. Kaiser: „Wenn man falsche Schlüsse zieht, ist der Flughafen tot - ein für allemal.“ Allerdings scheint klar, dass der 17. Mai als Datum des Showdowns in der Landesregierung nicht halten wird. Landeshauptmann Peter Kaiser: „Ich brauche alle Details, alle Gutachten, alle Beurteilungen, den Plan B von Landesrat Martin Gruber, einfach alles.“ Bis dahin sage er nichts mehr in der Öffentlichkeit, so ein hörbar verstimmter LH. „Sonst wird es mir wieder falsch ausgelegt.“ Kaiser spielt damit auf ein, aus seiner Sicht aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat an, wonach er Orasch für integer halte.