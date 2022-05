Bad Vigaun drehte Schlager und erklomm die Spitze

Durchgang eins dominierten die Hausherren nach Belieben, gingen per Elfer und einem schönen Kombinationstor verdient mit 2:0 in Front. Abtenau sah sich zum Pausentee bereits als Sieger. Doch dies bestraften die Gäste gnadenlos. Nach einer Systemumstellung schlug Bad Vigaun binnen 18 Minuten dreimal zu und drehte die Partie. „Die erste Hälfte war perfekt, dann hat die Mannschaft gedacht, dass die Sache schon gegessen ist“, murmelte Abtenau-Trainer Maric. „Natürlich ist es speziell gegen die Ex zu gewinnen“,erklärte Bad Vigaun-Trainer Lugmayr.