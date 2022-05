Sechs Tonnen Abfall gibt es im Klinikum täglich!

Acht Tonnen Speisereste

Alleine an Speiseresten kommen pro Woche bis zu acht Tonnen zusammen. „Diese werden aber nach Maria Rain in die Biogasanlage gebracht und daraus entstehen dann Strom und Wärme“, so Rak, die bereits seit 35 Jahren im Krankenhaus beschäftigt ist und schon so manches erlebt hat.