Mitarbeitertreffen nach Jahren des Abschieds

Die beiden ehemaligen Wirtsleute hatten für die Mitarbeiter auch eine besondere Überraschung mit im Gepäck. Die ehemaligen Angestellten konnten in den alten Speisekarten schmökern und sich so gemeinsam auf eine Reise in die ehemaligen Zeiten begeben. Und auch über so manche Veranstaltung, wie den legendären Faschingsdienstag, wurde in Erinnerung geschwelgt.