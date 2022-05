Hochschulen lockern nach und nach Maskenregeln

Medizin-Unis behalten Maskenpflicht bei

Auch an den Medizin-Unis in Innsbruck und Wien ist in den Lehrveranstaltungen weiter eine Maske zu tragen. An der Medizin-Uni Graz kommt es auf den Bereich an, in dem die Lehrveranstaltung stattfindet. In jenen Bereichen, in denen ein Patientenkontakt stattfinden kann, ist die Maske weiter verpflichtend, im nicht klinischen Bereich gilt eine dringende Empfehlung dazu.