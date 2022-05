Viennas Stürmer Mario Konrad: Umweg ins Wohnzimmer

Mit 12 Jahren hatte er in Leobendorf zu kicken begonnen. Von 2014 bis 19 bewies er mit 106 Treffern erfolgreichst Killerinstinkt für seinen Heimatklub. Mit 39 Jahren ist er bei der Vienna immer nochein gefragter Stürmer. Zuletzt war er beim 2:0 gegen Mannsdorf Torschütze und Antreiber. Auch dank „Super-Mario“ hat sich der Traditionsklub in der Ostliga einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Stripfing erarbeitet. „Leobendorf hat hohe Qualität, uns im Herbst beim 1:4 daheim am falschen Fuß erwischt.“ Mittlerweile ist es das Duell der besten Frühjahrsteams (Vienna 19 Punkte, Leobendorf 18).