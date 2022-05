Tamsweg - ein Ort steht unter Strom

Man redet immer vom Thema Blackout und wir wollten einfach darauf vorbereitet sein“, erklärt Tamswegs Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP) die Anschaffung von leistungsstarken Notstromgeräten für seine Gemeinde. Die Generatoren sollen notfalls den Betrieb in der Gemeinde – im wahrsten Sinne des Wortes – am laufen halten. „Die Sicherheit in der Gemeinde zu gewährleisten ist eine meiner wichtigsten Aufgaben“, meint der Bürgermeister. Für Sicherheit bürgt daher nicht nur der Ortschef selbst, der mit seinem Team vom Gemeindeamt eine Katastrophenschutzausbildung absolviert hat. Auch das 5,8 Millionen Euro teure Haus der Einsatzorganisationen ist seit 2021 ein Garant für rasche und effiziente Hilfe im Ernstfall. An potenziellem Nachwuchs mangelt es den Tamsweger Einsatzorganisationen nicht. „Im letzten Jahr hatten wir 56 Geburten“, freut sich der Bürgermeister, der wegen des Babybooms sogar eine achte Gruppe für den Kindergarten aufsperren musste, obwohl der Lungau mit Abwanderung kämpf.