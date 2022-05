„Animal Care International“ lädt zum Maifest

Am Samstag, dem 28. Mai, findet in Neu-Purkersdorf in Niederösterreich endlich wieder das traditionelle Maifest der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Der Verein, der unter anderem in Bosnien zahlreichen Hunden und Katzen das Leben gerettet hat und damit Tierschutz an vorderster Front leistet, wird zwölf Jahre alt!