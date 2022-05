Sieben Jahre Haft für Serientäter

Es ist die alte Geschichte von der quälenden Geldnot, die der Angeklagte als Grund für seine Taten anführt. Bereits vor zwölf Jahren überfällt er in Bludenz eine „BP“-Tankstelle, zwingt den Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe der Barschaft und erbeutet so 1720 Euro. Und weil der finanzielle Hut lichterloh brennt, krallt er sich noch dazu 109 Rubbellose - Hauptgewinn sollte sich allerdings keiner darunter befinden. Ein gutes Jahr später begeht der Angeklagte in Nüziders den nächsten bewaffneten Tankstellenüberfall. Diesmal fällt die Beute mit 411 Euro und Zigaretten im Wert von rund 300 Euro noch magerer aus. Wie schon bei der ersten Tat gelingt ihm auch diesmal unerkannt die Flucht. Trotz intensiver Ermittlungen der Behörden und sichergestellter DNA-Spuren gelingt es der Polizei nicht, den Täter zu fassen.