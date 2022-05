Nach Hardrock ist bei Heino jetzt Klassik angesagt

Wenn man ihn darauf anspricht, ob er polarisieren will, verneint er dies. Und das glaubt man ihm doch nicht ganz, denn ob er die Wahrheit spricht, kann man in seinen Augen nicht sehen, da sie durch sein Markenzeichen, die tiefschwarze Sonnenbrille, verdeckt werden. Fakt ist: Heino erfand sich über die Jahrzehnte immer wieder neu. Sei es vor knapp zehn Jahren, als er mit seinem Longplayer „Mit freundlichen Grüßen“, auf welchem er zwölf bekannte Pop-, Hip-Hop- und Rocklieder coverte, auf Platz 1 der Albumcharts kam und sich deshalb den Zorn der „deutschen Pop- und Rockszene“ zuzog. Oder so wie am Dienstag, als er gut gelaunt, mit seiner Gattin Hannelore an der Seite, sein neuestes Projekt, welches sich „Heino Goes Klassik“ nennt, im wunderbaren Kitzbüheler Schloss Kaps der Öffentlichkeit präsentierte.