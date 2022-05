Letzter Corona-Patient hat Intensiv verlassen

„Das erste Mal seit dem 3. August 2021 haben wir in Salzburg keinen einzigen Patienten mehr mit der Hauptdiagnose COVID auf einer Intensivstation“, freut sich Dozent Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken und Leiter des Landes-Medizinstabs. „Der letzte Patient, ein knapp 60-jähriger Mann, konnte im Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach 55 Tagen auf eine Normalstation verlegt werden. Und auch heute zeichnet sich keine Neuaufnahme ab.“ Der Mediziner spricht von „einem deutlichen Zeichen der Entspannung im Bundesland Salzburg“, bleibt aber vorsichtig. Noch würden 30 Patienten mit Corona auf einer Normalstation liegen. Für Sunger und seine Kollegen ist die Pandemie also noch nicht vorbei und prohezeit: „Wir werden auch in Zukunft mit dem Corona-Virus leben müssen.“