Segelflugzeug verliert auf Autobahn die Tragflügel

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, verlor ein zuerst unbekanntes Fahrzeug auf der deutschen Autobahn A 7, in Fahrtrichtung Füssen, auf Höhe Dettingen an der Iller, zwei Tragflächen eines Kleinflugzeugs. Die nachfolgenden Fahrzeuge, drei Pkws und ein Kleintransporter, fuhren kurz darauf über das verlorene Material, was bei allen einen Reifenschaden nach sich zog. Die drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 4000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.