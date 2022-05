Neue Details zum Einbruch in Salzburg-Riedenburg

Nach einer Großfahndung am Dienstag am frühen Nachmittag, veröffentlichte die Landespolizeidirektion Salzburg nun neue Details zur Tat in Salzburg-Riedenburg. Der unbekannte Täter dürfte gleich in zwei Wohnungen eingebrochen sein, wurde dabei aber jedes Mal von den Inhaberinnen gestört. Die Fahndung läuft weiterhin.